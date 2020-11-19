Агент прокомментировал возможное назначение Бориса Ротенберга гендиром «Локо»

Агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном назначении своего клиента на пост генерального директора московского клуба.

«Не думаю, что Кикнадзе прямо сейчас освобождает свою должность. А что до слухов — так мы слышим людей, призывающих его уйти в отставку, на каждом матче «Локомотива». И те же болельщики выражают желание, чтобы такой человек как Борис возглавил клуб. И Юрий Палыч об этом говорил, а его мнение среди болельщиков ценится. В общем, все складывается так, что подобный вариант может случиться. Да и знаете, дыма без огня не бывает», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «СЭ»

«Вернется ли Семин в случае назначения Бориса гендиректором клуба? Конечно, он может вернуться. Не знаю, на какую должность — это вопрос обсуждаемый, наверное. После его ухода я сказал, что время все рассудит, и к зиме мы увидим, кто чего стоит. «Динамо» поставило точку в амбициях «Локомотива» в этом сезоне. Но клуб у Семина в сердце. Он живет футболом и, конечно, с удовольствием вернется». (Артем Калинин)