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Агент Намли прокомментировал возможный переход игрока в «Рубин»

13:50

Ревьен Канхай, агент полузащитника «Краснодара» Юнеса Намли, не стал опровергать информацию о возможном переходе игрока в «Рубин». Ранее в СМИ появилась информация, что казанцы ведут переговоры об аренде датчанина.

— Пока у нас нет ничего конкретного по этой ситуации, — цитирует «РИА Новости» Канхая.

В нынешнем сезоне Намли провел 18 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191220/1562636999.html

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