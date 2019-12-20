Агент Намли прокомментировал возможный переход игрока в «Рубин»
13:50
Ревьен Канхай, агент полузащитника «Краснодара» Юнеса Намли, не стал опровергать информацию о возможном переходе игрока в «Рубин». Ранее в СМИ появилась информация, что казанцы ведут переговоры об аренде датчанина.
— Пока у нас нет ничего конкретного по этой ситуации, — цитирует «РИА Новости» Канхая.
В нынешнем сезоне Намли провел 18 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.
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