Агент Мирзова отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Спартака»

Александр Клюев, агент нападающего «Спартака» Резиуана Мирзова в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста в это трансферное окно. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Без понятия. Резиуан тренируется вместе со «Спартаком» и готовится к следующему матчу. Останется ли он в команде до конца трансферного окна? Никто не знает, что будет завтра», — сказал Клюев «СЭ».

28-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Спартак» во всех турнирах.