Агент Мирзова отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Спартака»
Александр Клюев, агент нападающего «Спартака» Резиуана Мирзова в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста в это трансферное окно. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».
«Без понятия. Резиуан тренируется вместе со «Спартаком» и готовится к следующему матчу. Останется ли он в команде до конца трансферного окна? Никто не знает, что будет завтра», — сказал Клюев «СЭ».
28-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Спартак» во всех турнирах.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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