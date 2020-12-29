Агент Маньяков заявил, что Савин лгал об Аленичеве

Футбольный агент Александр Маньяков утверждает, что экс-футболист и видеоблогер Евгений Савин соврал о Дмитрии Аленичеве. Савин ранее сказал, что Аленичев, рассчитывая на переход в «Спартак», начал зазнаваться.

«Слова Красавы (Евгения Савина — Прим. «СЭ») про Аленичева — неправда», — написал Маньяков в своем Telegram канале. Он отметил, что тогда его агентство сотрудничало с тульским «Арсеналом», и у него до сих пора хорошие отношения с Аленичевым.

«Женя уходил в зимнюю паузу, когда «Арсенал» играл в первой лиге, — отметил агент. — Как сейчас помню: команда проходила УМО в Лужниках перед сборами. У Савина был пункт в контракте: если уходит гендиректор Царев, он может в одностороннем порядке разорвать договор и уйти. И Савин этим воспользовался. И не из-за того, что Аленичев якобы забил на команду и продавал себя в «Спартак». А потому что в «Луче» предложили больше денег. Это стопроцентный факт, за свои слова отвечаю.

Спич Савина в гостях у Сычева и Казанского о том, что у Аленичева уже в голове был «Спартак» — это полный бред. Первые разговоры появились только в премьер-лиге после первого круга, когда «Арсенал» играл в интересный футбол. Более реальную форму слухи приобрели к концу дебютного сезона «Арсенала» в РПЛ».

Маньяков высказал мнение, что Савин поступает неэтично, смешивая и передергивая факты.