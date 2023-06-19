Агент Лички заявил, что переговоры с «Динамо» все еще ведутся

Футбольный агент Анатолий Николаев прокомментировал информацию о том, что его клиент, главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка, в ближайшее время возглавит московское «Динамо».

«Переговоры с «Динамо» все еще ведутся. Пока Личка — главный тренер «Оренбурга». О договоренности пока еще преждевременно говорить», — приводит слова Николаева Sport24.

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» финишировало на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. 13 июня появилась информация о том, что московский клуб после отставки Славиши Йокановича может возглавить Марцел Личка из «Оренбурга».