Агент Лепсая предложил отменить лимит для клубов РПЛ без госфинансирования

Футбольный функционер Тимур Лепсая прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова о лимите на легионеров.

По мнению бывшего гендиректора «Балтики» и агента экс-игрока «Спартака» и «Ротора» Джано Ананидзе, лимит необходимо отменить для клубов, которые не получают финансирование от государства.

Пусть отменят для клубов не имеющих государственного финансирования. https://t.co/l1kjvg2AvT — Timur Lepsaya (@lepsaya_t) December 18, 2020

Лимит на легионеров в российском футболе действует с 2005 года. С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу лимит по схеме «8+17» в заявке, ранее ограничения распространялись на количество иностранцев на поле.