РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент Лепсая предложил отменить лимит для клубов РПЛ без госфинансирования

11:46
Российская премьер-лига. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Российская премьер-лига. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Футбольный функционер Тимур Лепсая прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова о лимите на легионеров.

По мнению бывшего гендиректора «Балтики» и агента экс-игрока «Спартака» и «Ротора» Джано Ананидзе, лимит необходимо отменить для клубов, которые не получают финансирование от государства.

Лимит на легионеров в российском футболе действует с 2005 года. С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу лимит по схеме «8+17» в заявке, ранее ограничения распространялись на количество иностранцев на поле.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир