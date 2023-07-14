Агент Кучаева: «Переговоры с ЦСКА по новому контракту продвигаются»

Агент Константина Кучаева Александр Клюев рассказал корреспонденту «СЭ» о переговорах с ЦСКА о новом контракте полузащитника.

«Переговоры с ЦСКА по новому контракту Кучаева продвигаются в обычном режиме. Когда достигнем компромисса с ЦСКА, то сообщим об этом», — сказал Клюев «СЭ».

Кучаев выступает за ЦСКА с 2017 года. Контракт 25-летнего футболиста с армейцами рассчитан до июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 Кучаев провел 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.