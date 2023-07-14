Агент Кучаева: «Переговоры с ЦСКА по новому контракту продвигаются»
Агент Константина Кучаева Александр Клюев рассказал корреспонденту «СЭ» о переговорах с ЦСКА о новом контракте полузащитника.
«Переговоры с ЦСКА по новому контракту Кучаева продвигаются в обычном режиме. Когда достигнем компромисса с ЦСКА, то сообщим об этом», — сказал Клюев «СЭ».
Кучаев выступает за ЦСКА с 2017 года. Контракт 25-летнего футболиста с армейцами рассчитан до июня 2024 года.
В сезоне-2022/23 Кучаев провел 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
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|0
|0
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|0
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4
|Ростов
|0
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|0
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|0
|
5
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
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|0
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|Оренбург
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|
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|0
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9
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|0
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10
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|0
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|0
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11
|Урал
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|0
|0
|0
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|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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