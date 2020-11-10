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Агент Кучаева: «Костя может в ближайшее время уехать в Европу, проблем с адаптацией быть не должно»

12:00
Константин Кучаев (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Кучаев (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олег Артемов, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, в беседе с «СЭ» рассказал о перспективах его клиента.

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— Кто из нынешних игроков РПЛ может уехать в европейские чемпионаты в ближайшее время?

— Потенциально есть несколько человек. Отметил бы Костю Кучаева. На днях он получил вызов в первую сборную России, хотя по возрасту подходит еще и для молодежной команды. Это абсолютно заслуженно. Сейчас он играет ярко, легко. И будет еще прибавлять. Мы говорили о менталитете. Уверен, что у него не будет проблем с адаптацией в Европе. Нужно также учитывать, что Кучаев перенес две неприятные травмы. Это тоже определенный опыт. Они надолго оставляли его без футбола, но Костя смог не только вернуться на свой уровень, но и прибавить. Это говорит о характере человека, его умении справляться с трудностями. По Кучаеву и еще паре-тройке человек есть интерес из Европы, но пока все на предварительной стадии. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. (Сергей Федоров)

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