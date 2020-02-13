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Агент Кокорина: «Зенит» сам отвезет Сашу куда угодно»

18:12
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил, что игрок близок к переходу в «Сочи».

— Все нормально. Давайте дождемся официальной публикации трансфера. Не думаю, что «Зенит» будет мешать переходу, клуб сам отвезет Сашу куда угодно, — цитирует Логинова РИА «Новости».

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг провел с Кокориным переговоры, в результате которых стороны договорились, что весеннюю часть сезона форвард проведет в «Сочи».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200213/1564670356.html

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