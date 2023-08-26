Агент Келвена сообщил, что защитник близок к переходу в ЦСКА

Футбольный агент Джулиано Бертолуччи, представляющий интересы защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена, сообщил о том, что футболист близок к переходу в ЦСКА.

«Рано говорить о том, что трансфер в ЦСКА завершен. Мы близки, но давайте не торопить события. Через два дня мы с Келвеном вылетаем в Москву», — приводит слова Бертолуччи Metaratings.ru.

В минувшем сезоне 22-летний защитник провел за «Атлетико Паранаэнсе» 42 матча, забил два мяча и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную его стоимость защитника в семь миллионов евро.