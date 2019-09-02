Агент Караваева рассказал, что «Зенит» довольно давно следил за Вячеславом

Иван Бакулин, агент защитника Вячеслава Караваева, рассказал, что у игрока не было сомнений при принятии решения о переходе в «Зенит».

— Когда возник вариант с «Зенитом»?

— В принципе, насколько я знаю, «Зенит» довольно давно следил за Вячеславом. Почему раньше не получалось осуществить трансфер? Наверное, этот вопрос нужно задавать клубам. Сейчас все свершилось. Думаю, никто не расстроен.

— У Караваева были какие-то сомнения при принятии решения?

— Считаю, в таких ситуациях сомнения излишни. «Зенит» относится к топовым клубам мира, постоянный участник еврокубков. Отказываться от таких предложений не стоит.

— Сам Вячеслав в августе говорил, что хотел бы продолжить играть в Европе — в частности, попасть в бундеслигу.

— Скорее Славе проще ответить на ваш вопрос. Я здесь только повторюсь: «Зенит» — большой клуб, который дает игроку большие возможности, простор для роста. От такого не отказываются.

— А если бы «Витесс» пробился в Лигу Европы?

— Не знаю. Это опять же вопрос к «Витессу». Договорились бы они или нет? Сложно загадывать. Сейчас все сошлось.

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