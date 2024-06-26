Агент Худякова заявил о проблемах игрока с получением европейской визы
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря Даниила Худякова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее голкипера.
«За границей огромная проблема с выездными документами. По Худякову — мы никак не можем получить визу. Нам обещали 27 числа принять документы, но просто очень тяжело. Это неприятная ситуация ни для кого», — сказал Шпинев «СЭ».
Худяков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых он отыграл 34 матча во всех турнирах (6 из них — на ноль) и пропустил 61 гол.
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|Краснодар
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Ростов
|0
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|0
|0
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8
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|0
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|0
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9
|Кр. Советов
|0
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|0
|0
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10
|Ахмат
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|0
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11
|Факел
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|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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