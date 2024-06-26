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Сегодня, 15:20

Агент Худякова заявил о проблемах игрока с получением европейской визы

Зарина Халимхонова
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря Даниила Худякова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее голкипера.

«За границей огромная проблема с выездными документами. По Худякову — мы никак не можем получить визу. Нам обещали 27 числа принять документы, но просто очень тяжело. Это неприятная ситуация ни для кого», — сказал Шпинев «СЭ».

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых он отыграл 34 матча во всех турнирах (6 из них — на ноль) и пропустил 61 гол.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Павел Худяков
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