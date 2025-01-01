Агент хавбека «Ривер Плейта» Солари сообщил об интересе к игроку со стороны двух клубов РПЛ

Агент Ариэль Кипершмидт, представляющий интересы полузащитника «Ривер Плейта» Пабло Солари, рассказал, что два клуба РПЛ сохраняют интерес к приобретению игрока.

«Пабло Солари до сих пор находится в шорт-листах «Краснодара» и «Спартака». Интерес из России есть», — приводит слова Кипершмидта Legalbet.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с 2022 года. В минувшем сезоне 23-летний полузащитник забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 42 матчах во всех турнирах.

Контракт хавбека с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 7 миллионов евро.