Агент Гурцкая считает, что «Краснодар» не сможет стать чемпионом России

Агент Тимур Гурцкая во время прямого эфира в Instagram заявил, что «Краснодар» в ближайшее время не станет чемпионом России. По его мнению, клуб не справляется с менеджерской работой.

— Когда «Краснодар» станет чемпионом? Я думаю, мы это не застанем и не увидим, — сказал Гурцкая. — Они не справляются с менеджерской работой. Я говорю про окружение Галицкого, а сам он — молодец. Человек тратит свои деньги на футбол, это очень круто.

Если Галицкий не доверяет русским скаутам, директорам и менеджерам, то ему не помешало бы потратить деньги и задорого пригласить на год иностранного специалиста. Он бы поставил работу, а потом уже можно было бы привести своих менеджеров. Людей надо обучать. Сейчас они идут наощупь в темной комнате и могут никогда не найти выход.