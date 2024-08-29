Агент Лусиано Гонду не уверен, что футболист сыграет против «Пари НН»

Густаво Гони, агент нападающего «Зенита» Лусиано ответил на вопрос «СЭ» об адаптации футболиста в новом клубе и когда ждать дебюта аргентинца.

— Как проходит адаптация Лусиано?

— Все хорошо.

— Сможет ли он сыграть в ближайшем матче?

— Не знаю, не думаю. Но с физической формой у него все хорошо. Лусиано играл на прошлой неделе.

Во вторник, 27 августа, «Зенит» объявил о трансфере 23-летнего футболиста из «Аргентинос Хуниорс». Соглашение с нападающим рассчитано на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

После 6 туров петербуржцы с 14 очками располагаются на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующую игру команда проведет в гостях против «Пари НН» в 7-м туре РПЛ. Встреча состоится 31 августа, начало — в 17.30 по московскому времени.