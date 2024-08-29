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Сегодня, 13:20

Агент Лусиано Гонду не уверен, что футболист сыграет против «Пари НН»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Густаво Гони, агент нападающего «Зенита» Лусиано ответил на вопрос «СЭ» об адаптации футболиста в новом клубе и когда ждать дебюта аргентинца.

— Как проходит адаптация Лусиано?

— Все хорошо.

— Сможет ли он сыграть в ближайшем матче?

— Не знаю, не думаю. Но с физической формой у него все хорошо. Лусиано играл на прошлой неделе.

Во вторник, 27 августа, «Зенит» объявил о трансфере 23-летнего футболиста из «Аргентинос Хуниорс». Соглашение с нападающим рассчитано на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

После 6 туров петербуржцы с 14 очками располагаются на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующую игру команда проведет в гостях против «Пари НН» в 7-м туре РПЛ. Встреча состоится 31 августа, начало — в 17.30 по московскому времени.

РПЛ
ФК Зенит
Лусиано Гонду
2
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Ростов – Факел
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