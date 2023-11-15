Агент Голенкова: «Здорово, что Егор приносит пользу команде. Уверен ему есть куда расти»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Егора Голенкова, оценил прогресс своего клиента.

«Егор здорово проявляет себя в первой части. Наверное, он начал показывать то, что всегда мог. Его прогресс для меня не стал чем-то удивительным, я знаю, что он способен еще на большее. Здорово, что Голенков приносит пользу команде. Уверен, ему еще есть куда расти», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Голенков принял участие в 20 играх. В них 24-летний Форвард забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermakt оценивает российского игрока в 800 тысяч евро. «Ростов» по итогам первого круга РПЛ занимает 11-ю строчку, набрав 17 очков.