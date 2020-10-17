Агент Франко Камоцци: «Я выступал против покупки Тила»
Агент Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой, в разговоре с «СЭ» рассказал, почему полузащитник Гус Тил не смог проявить себя в московском клубе.
— «Спартак» этим летом не только брал игроков, но и отдавал. Почему, на ваш взгляд, не заиграл в команде Гус Тил?
— Я был против его трансфера. И не потому, что он плохой футболист, а потому, что «Спартаку» в тот момент на позицию «десятки» требовался игрок, способный находить зоны. А Гусу самому нужно пространство. Вот почему я выступал против его покупки. К сожалению, мои соображения оказались верны. Но к ним не прислушались. (Артем Калинин)
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