Агент Франко Камоцци: «Я выступал против покупки Тила»

Агент Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой, в разговоре с «СЭ» рассказал, почему полузащитник Гус Тил не смог проявить себя в московском клубе.

— «Спартак» этим летом не только брал игроков, но и отдавал. Почему, на ваш взгляд, не заиграл в команде Гус Тил?

— Я был против его трансфера. И не потому, что он плохой футболист, а потому, что «Спартаку» в тот момент на позицию «десятки» требовался игрок, способный находить зоны. А Гусу самому нужно пространство. Вот почему я выступал против его покупки. К сожалению, мои соображения оказались верны. Но к ним не прислушались. (Артем Калинин)

Полностью интервью Франко Камоцци читайте здесь