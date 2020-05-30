Агент: «Есть игроки, которые называют тренеров мудаками, сидя в раздевалке. А Широков все говорил в глаза»

Арсен Минасов, агент бывшего полузащитника «Спартака» Романа Широкова встал на защиту футболиста, который раскритиковал бывшего главного тренера красно-белых Мурата Якина.

— Есть игроки, которые хотят всем и всегда казаться хорошими. Сидя в раздевалке, часто обсуждают, осуждают за глаза тренера, судью, фанатов, руководителя, также называя их мудаками. Потом выходят к прессе и заявляют, что-то такое: «Мы все люди и всем свойственно ошибаться», прикрываясь тем, что это внутренний вопрос. Якобы не хотят «выносить сор из избы». При этом в «избе» предпочитают молчать, когда в нее вошел тот, о ком они только что говорили. Иными словами, в лицо боятся что-либо сказать, а то и дифирамбы поют, что еще подлее. Почему они так поступают?

— Почему?

— Понимаете, они боятся потерять место в составе, расположение руководства. И тем самым пытаются нравиться обывателю, — ведь они «корректные», неконфликтные, живут и ведут себя «правильно» и всех «уважают»...

Так вот Широков не такой. «Кавычки» к нему не подходят. Он привык все говорить в глаза, если видит какую-то подлость, ложь, непрофессиональное отношение, лесть и несправедливость к себе, партнерам, футболу и обществу в целом. В глаза, а не только в раздевалке. Почувствуйте разницу?

Рома всегда переживал за команды, в которых играл. Именно поэтому он с Анюковым пошел поговорить с «виражом», когда матч «Зенита» с АПОЭЛ могли прервать. А ведь он не был капитаном и даже вице-капитаном питерцев, он даже не местный воспитанник! Разве это не поступок? Зато потом, за последствия этого самого похода, его поносили все кому не лень. Рома тогда не думал ни о чем, кроме команды и клуба. Или вы предлагаете засовывать голову в песок? (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Минасова