Агент Денниса Мана отреагировала на информацию об интересе «Зенита»
21:08
Анамария Продан, представляющая интересы полузащитника бухарестского «Стяуа» Денниса Мана, прокомментировала «СЭ» информацию об интересе петербургского «Зенита». Ранее об этом сообщал Fotospor.
— На данный момент Денниса хотят во многих клубах, но пока ничего официального мы не имеем.
18 января издание Fotospor сообщило, что «Зенит» значится среди клубов, которые следят за 22-летним румыном. Также на него претендуют «Фенербахче», «Парма», «Рома», «Севилья», «Фейеноорд», «Аталанта и «Шеффилд Юнайтед».
(Данил Алешин)
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