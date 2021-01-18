Агент Денниса Мана отреагировала на информацию об интересе «Зенита»

Анамария Продан, представляющая интересы полузащитника бухарестского «Стяуа» Денниса Мана, прокомментировала «СЭ» информацию об интересе петербургского «Зенита». Ранее об этом сообщал Fotospor.

— На данный момент Денниса хотят во многих клубах, но пока ничего официального мы не имеем.

18 января издание Fotospor сообщило, что «Зенит» значится среди клубов, которые следят за 22-летним румыном. Также на него претендуют «Фенербахче», «Парма», «Рома», «Севилья», «Фейеноорд», «Аталанта и «Шеффилд Юнайтед».

(Данил Алешин)