Агент Маньяков — о критике Денисова: «Пусть Гурцкая следит за своими словами»

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, прокомментировал критику в адрес своего клиента от футбольного эксперта Тимура Гурцкая.

— Идет жесточайшая критика в адрес Даниила. Разделяете ее?

— Нет.

— Теодор Гурцкая заявил, что ваш клиент «срет, как полковая лошадь». Что ответите Теодору?

— Теодору отвечу — пусть следит за своими словами. Считаю, такого большого специалиста, как Теодор, такие слова не красят, — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Денисов провел 13 матчей за «Спартак», не отметившись результативными действиями.