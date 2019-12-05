Агент: «ЦСКА сделал очень интересное предложения по Боженику»

Агент форварда «Жилины» Роберта Боженика Мартин Петраш подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется ЦСКА.

— Наше агентство IF Management представляет Роберта Боженика с 1 декабря, и нам также известно о предложении ЦСКА, которое было получено «Жилиной», — цитирует агента Sport.sk. — Это очень интересное предложение, но мы не хотим торопить события и хотим, чтобы все стороны были удовлетворены. Благодаря его выступлениям в клубе и в сборной, им все больше интересуются, и наше агентство получает предложения из Германии и Италии. Есть пока только одно конкретное. Это постоянный участник итальянской серии А.

В текущем чемпионате Словакии 20-летний Роберт Боженик забил за «Жилину» 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Словацкий Левандовски для ЦСКА. Кто такой Роберт Боженик