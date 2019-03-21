Адвокат назвал главную звезду сборной России

Бывший главный тренер сборных России и Бельгии Дик Адвокат в интервью "СЭ" назвал главную звезду нынешней российской команды.

– Есть ли у нынешней России свой Аршавин?

– Главная звезда – Дзюба. Те двое из "Монако" и "Валенсии" (Александр Головини Денис Черышев. – Прим. "СЭ") тоже могут стать звездами. Но такого, как Аршавин, у этой России нет. Я могу быть субъективен, но нет и Денисова, Широкова, Зырянова. Нет Березуцкого и Игнашевича, нет Акинфеева. Кто их заменил? Думаю, Черчесов тоже это понимает, поэтому строит немного другой футбол – не очень похожий на тот, к чему стремились мы.

– Игра в атаку?

– Всегда старался ставить своим командам атакующую игру. (Дмитрий Зеленов)

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