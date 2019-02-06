Адвокат Кокорина об Александре: "Ему грозит инвалидность"

Выступая на заседании суда, где рассматривается ходатайство о продлении срока нахождения под стражей полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого адвокат Кокорина Андрей Ромашов сказал подчеркнул, что его подзащитному нельзя оставаться под стражей из-за угрозы здоровью.

– Содержание под стражей не может проводиться, если угрожает жизни и здоровью обвиняемого. Если он продолжит оставаться в суде, ему грозит замена коленного сустава на искусственный. Ему грозит инвалидность!" – сказал Ромашов.

Сейчас в московском Тверском районном суде рассматривается ходатайство о продлении срока заключения под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева.