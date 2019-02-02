Адвокат Кирилла Кокорина: "Обвиняемых не выпустят из-под стражи"

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, младшего брата форварда "Зенита" Александра Кокорина, в разговоре с "СЭ" выразил свое мнение по поводу того, что следствие обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о продлении с 8 февраля до 8 апреля ареста его подзащитного.

Кирилл, Александр, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий находятся под стражей в следственном изоляторе "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

– Нам официально никто еще не сообщил, и на сайте Тверского суда по состоянию на 22.00 вчерашнего дня не было информации о том, что ходатайство уже подано, – сказал Барик. – Но в целом ситуация прогнозируемая, новостью для нас такое развитие событий не стало. Если рассматривать вопрос об объективной необходимости продления ареста, то, конечно, ее нет.

– С чем связываете задержки по производству дела?

– Позиция следствия не соответствует процессуальному законодательству. Не надо держать ребят под стражей. К этому нет никаких оснований. Никто из этих людей не препятствует проведению расследования, это очевидно.

– В деле участвуют 18 следователей, но все затягивается, почему?

– Мне кажется, что несмотря на то, что следственная группа большая, работой занимаются не все. То есть не видно активной деятельности, как нам пытаются это преподнести. Поэтому все так и происходит.

– Есть вероятность, что Кирилла отпустят 8 февраля?

– На мой взгляд, это было бы более чем логично, но с учетом того как все происходит и то, что следствие имеет жесткую позицию по обвинению... Суд же у нас обычно, к сожалению, не вникает в правовые доводы. Достаточно ходатайства от следствия, чтобы его удовлетворить. Суд не рассматривает наличие или отсутствие объективных причин к тому, чтобы содержать людей под стражей. Поэтому, увы, не надеюсь на положительный итог.

Понимаете, если суд сейчас их выпустит, он сам себе формально будет противоречить. Для чего тогда изначально надо было их брать под стражу, а сейчас выпускать? Не думаю, что что-то изменится, хотя это стало бы более чем логично.

Уж если обвинители в предыдущем ходатайстве ссылались на то, что необходимы еще определенные следственные действия, и в этот период нужно обвиняемых держать под стражей, то сейчас никаких следственных действий не планируется. В связи с чем людей разумно отпустить домой. Но этого не произойдет.

- Как Кирилл отреагировал на эту новость?

- Мы с ним в пятницу виделись до того момента, как я узнал, что подано ходатайство следствия. Мы заранее это обсуждали, для него это не новость. Все к этому готовы, все понимают, что происходит. Конечно, огорчает и расстраивает вся история, но ребята не падают духом, они в нормальном настроении. Все в порядке. (Арман Мкртчян)