Адиев выразил надежду, что "Анжи" сохранит профессиональный статус

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев выразил надежду, что клубу удастся сохранить профессиональный статус. Он также отметил, что у республики Дагестан, скорее всего, просто нет желания не то чтобы развивать футбол, а даже сохранить его на каком-то уровне, как-то его поддерживать.

– В течение весенней части чемпионата рассчитывали на чудо, что появится спонсор и решит все проблемы?

– Я не рассчитывал, что все проблемы могут решиться, но я рассчитывал, что власти Дагестана отреагируют на проблемы в клубе с такой серьезной традицией для республики, ведь "Анжи" – один из знаков качества Дагестана, – приводит ТАСС слова Адиева. – Я рассчитывал, что власти просто так не дадут клубу погибнуть, что какие-то проблемы смогут решиться, будет поддерживаться жизнедеятельность команды. Но, к сожалению, на сегодняшний день пока никаких изменений в этом плане нет.

Я бы хотел обратиться к народу Дагестана, к нашему правительству. Мы все понимаем, что у каждого из нас есть проблемы, но наш клуб "Анжи" находится на грани исчезновения, и я хотел бы призвать объединиться и приложить максимум своих, пусть небольших, возможностей для того, чтобы клуб продолжил существовать. Мы не должны забывать о том, что у нас есть академия, в которой тренируется множество мальчишек, они живут этим клубом. Если "Анжи" исчезнет, куда они пойдут, какова будет их мотивация? Этих ребят мы тоже лишаем определенных целей. Хотелось бы сохранить "Анжи" в любой лиге, пусть даже не самой высокой, чтобы поддерживать какую-то жизнь клуба до лучших времен.

– Как вы считаете, почему правительство республики отказалось помогать клубу?

– Я не знаю, от разных людей разное мнение исходит. Кто-то говорит, что власти не могут с президентом клуба договориться, другие говорят, что у Дагестана тяжелая экономическая ситуация. Я, конечно, могу с этим согласиться – она непростая, но она и по стране в целом такая. Если бы было желание как-то помочь, я думаю, можно было бы что-то придумать.

Скорее всего, здесь просто нет желания не то чтобы развивать футбол, а даже сохранить его на каком-то уровне, как-то его поддерживать. По большому счету, клуб сейчас закроют, в регионе не будет футбола. Есть "Легион Динамо", который играет во второй лиге, дай бог, чтобы он еще долго играл, но мы все понимаем, что в Дагестане не скоро будет футбол такого большого уровня, очень не скоро.

– Получается, вы считаете, что у "Анжи" уже нет шансов сохранить профессиональный статус?

– Я очень надеюсь, что этот шанс есть, я буду один из первых радоваться, если клуб сохранит профессиональный статус, буду очень сильно переживать. Осталось не так много времени, в течение месяца все станет ясно. Но, находясь внутри клуба и видя ситуацию на протяжении года, я сейчас не вижу изменений в лучшую сторону.

– Какие разговоры ходят в клубе на счет будущего?

– В принципе, никаких. Все понимают, в каком состоянии он сейчас находится.

"Анжи" занимает 15-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков.

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