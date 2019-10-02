Адиев рассказал, почему согласился стать помощником Шалимова в «Ахмате»

Тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, почему он согласился быть в клубе помощником Игоря Шалимова. По его словам, нужно помочь клубу, а личные амбиции — не главное.

Мой родной клуб «Ахмат» сегодня оказался в непростом положении, — написал Адиев в instagram. — Как только я узнал, что могу быть чем-то полезен команде, я не раздумывая согласился. В такие моменты нужно отбросить личные амбиции и сделать все, чтобы помочь клубу. Неважно в какой роли.

Нам предстоит много работы и уже сейчас мы с головой погрузились в нее. Уверен, что объединив усилия, мы исправим ситуацию и не только поднимемся вверх по турнирной таблице, но и вернем болельщиков на трибуны.

За сегодняшний день я услышал и прочитал множество сообщений со словами поддержки. Такое доверие, безусловно, мне очень приятно, но я четко отдаю себе отчет, что на сегодняшний день это только аванс. Теперь нам предстоит много трудиться и доказывать свою состоятельность.

Я очень рад снова оказаться дома и заниматься любимым делом. Могу твердо сказать, что приложу максимум своих усилий и способностей, чтобы быть полезным команде. Уверен, что Игорь Михайлович также сделает все возможное, чтобы оправдать доверие руководства клуба и республики. Вам остается только быть рядом и поддержать родную команду.

Вместе мы сильнее!