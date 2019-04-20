Адиев пристыдил болельщиков "Анжи": "Вы же при Керимове клялись, что с клубом!"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев эмоционально высказался о болельщиках команды после матча 24-го тура чемпионата России против "Ахмата". Специалист остался недоволен низкой посещаемостью - на игру пришли 1950 зрителей.

- Наша мотивация - это наш болельщик. Мы же люди с Кавказа, южные люди. Вы же еще вчера при Керимове забивали этот стадион. Вы же клялись, что вы с "Анжи"!. А сейчас что произошло? Клуб тот же. Да, другие футболисты. Но вы же за клуб должны болеть, а не футболистов. Не надо болеть за Адиева. Болейте за клуб, ребята!

Должно быть немного стыдно. Посмотрите на "Рейнджерс", который недавно был в Шотландии в четвертом дивизионе, но на стадион ходили по 50-60 тысяч человек. Они на клуб ходят. А у нас, получается, когда хорошо - мы все бежим, а когда плохо...