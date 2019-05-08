Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча чемпионата России за оскорбление судей после игры 27-го тура с "Енисеем" (1:3). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

– После окончания матча Адиев позволили себе оскорбительные выражения в адрес судейской бригады, которые он высказал резервному судье. Он дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги, – приводит слова Григорьянца ТАСС.

Таким образом, специалист не сможет находиться на тренерской скамейке "Анжи" в матчах с "Арсеналом" (10 мая) и "Рубином" (20 мая).

Махачкалинская команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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