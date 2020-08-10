Адамов покинул пост руководителя академии «Ростова»

Руководитель академии «Ростова» Роман Адамов покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

— Роман Станиславович руководил детско-юношескими командами клуба с 2017 года, — говорится в сообщении. — Под руководством легендарного футболиста и благодаря его огромной работе воспитанники нашего клуба завоевали десятки трофеев, а наша академия вышла на качественно новый уровень.

Благодарим Романа Адамова за внесенный вклад в развитие академии и желаем ему успехов в будущем! Двери нашего клуба всегда открыты для Романа Станиславовича!