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Абрамов заявил, что «Зенит» нашел себе легкий путь для победы в чемпионате

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Владимир Абрамов прокомментировал трансфер 17-летнего бразильского вингера Педро Дос Сантоса в «Зенит».

«Зенит» нашел себе легкий путь для победы в чемпионате. Скупают бразильцев, и дело в шляпе. Отмечу, они отрабатывают свой контракт хорошо. Другое дело — купили молодого Педро Дос Сантоса. В Петербург сможет приехать только в следующем году, ему еще нет даже 18 лет. Значит, они его будут готовить к Лиге чемпионов. Может, они уже знают, что через два или три года их вернут на международную арену. За это время он привыкнет к России, Петербургу, адаптируется в коллективе, со всеми обыграется. «Зенит» готов тратить большие деньги, и никто им не запрещает. Даже за Пиняева столько не платили, хотя я сомневаюсь, что бразилец лучше него. В общем, «Зенит» голову не ломает. Тренер сидит на скамеечке, футболисты играют», — приводит слова Абрамова Legalbet.

Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.

Источник: https://legalbet.ru/news/abramov-zenit-nashyol-sebe-lyogkij-put-dlya-pobedi-v/
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