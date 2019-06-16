Абель Эрнандес после ухода из ЦСКА может перейти в "Сампдорию"

Экс-нападающий ЦСКА Абель Эрнандес, ставший свободным агентом после ухода из армейского клуба, пока не нашел себе новую команду, информирует Goal со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Как отмечается, 28-летнего уругвайского форварда предложили "Сампдории".

Ранее появлялась информация, что Эрнандес близок к переходу в "Сельту". Однако футболист до сих пор остается без работы.