Абель Эрнандес: "Акинфеев – лучший вратарь из всех, с кем мне доводилось играть"

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес назвал своего одноклубника, капитана и голкипера Игоря Акинфеева​ лучшим вратарем из всех, с кем ему доводилось вместе играть, сообщает Bobsoccer.

– Для команды очень важно иметь в своих рядах отличного вратаря, который может успокоить, настроить, придать уверенности. Без сомнения, Акинфеев – лучший вратарь из всех, с кем мне доводилось играть. Он просто феномен российского футбола.

Причем он не только абсолютно лучший вратарь вашей страны. Игорь является одним из лучших голкиперов мира. Пожалуй, мог бы его сравнить только с вратарем сборной Уругвая, который тоже является очень хорошим стражем ворот.

В любом случае, Игорь Акинфеев – большая величина, фигура, без всякого сомнения. Зная, что у ее есть такой стабильный надежный вратарь, который может выручить в сложный момент, команда становится сильнее и увереннее идет в атаку, – приводит слова Эрнандеса Bobsoccer.

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