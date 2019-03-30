"А Моуринью обо всех клиентах Мендеша знает?" Агузаров – о Черчесове, Игнатьеве и Швеце

– Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что вы – его юрист. Но у вас есть и агентская лицензия. Не считаете, что футболисты более охотно с вами станут сотрудничать, исходя из вашего статуса – не есть ли это конфликт интересов?

– У меня нет агентской лицензии, ее срок закончился три года назад. Мои взаимоотношения и работа со Станиславом Черчесовым никак не распространяется на сотрудничество с другими клиентами, естественно никаких преимуществ у ребят от этого нет и никогда не будет. Каждый из тех, с кем я работаю прекрасно это понимает (смеется). К примеру, из игроков сборной России, участвовавших в чемпионате мира, я сотрудничал только с Габуловым. То, что меня связывают с Golden Toys, кроме как выдумками неосведомленных людей, я назвать не могу. Да, я знаком, с учредителями данной организации, также как и с представителями целого ряда других компаний.

– Неужели вы ни разу не упоминали фамилию главного тренера сборной при общении с потенциальными клиентами, ведь подсознательно об этом невозможно не думать?

- За подсознание игроков я не отвечаю. Повторюсь мои профессиональные взаимоотношения с ним никак не касаются моих контактов с потенциальными или действующими клиентами. Я не считаю необходимым как-либо его об этом информировать. Советоваться с ним в этом вопросе мне тоже ни к чему.

Как вы считаете, знает ли Моуринью обо всех многочисленных клиентах своего представителя Мендеша? И разве он должен об этом думать, приглашая игрока в сборную или клуб?

– Вы сказали, что общаетесь с Иваном Игнатьевым – каков ваш статус по отношению к этому футболисту? Вы давали ему деньги на машину БМВ?

– Игнатьев, как раз один из тех футболистов, кому я оказываю юридическое сопровождение. Это не мешает ему работать параллельно с тем или иным лицензированным агентом, если он посчитает это необходимым. На счёт машины? Ну хватит уже! Вам самим не надоело эту чушь развивать? А завтра вы скажете, что я ему квартиру купил?

– Что скажете о подписании Игнатьевым нового контракта с "Краснодаром"?

– Он переподписал договор на улучшенных условиях, предложенных клубом. При этом срок контракта остался тем же.

– Сотрудничаете ли вы с Сулеймановым и Швецом?

– Сулейманов является моим клиентом. Со Швецом я не работаю и никогда не работал. (Андрей Сизякин)