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A Bola: «Зенит» не готов платить 7 миллионов евро за Осорио и пытается снизить цену выкупа трансфера

23:14
Йордан Осорио. Фото Instagram.
Йордан Осорио. Фото Instagram.
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«Зенит» намерен сохранить в составе защитника Йордана Осорио, сообщает А Bola.

Год назад «Зенит» взял центрального защитника в аренду у «Порту» до конца сезона-2019/2020 с правом выкупа.

По условиям контракта, «Зенит» может активировать опцию выкупа игрока за 7 миллионов евро, если он проведет 5 матчей в чемпионате России. Однако в Санкт-Петербурге такую цену считают завышенной и хотят ее значительно снизить.

В минувшем сезоне Осорио принял участие в семи матчах РПЛ, четырех матчах Кубка России и пяти матчах Лиги Чемпионов.

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