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A Bola: ЦСКА заплатит за Пальинью 12 миллионов евро

09:00
Жоау Пальинья. Фото Instagram.
Жоау Пальинья. Фото Instagram.
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ЦСКА близок к покупке полузащитника «Спортинга» Жоау Пальинье, который на правах аренды выступал за «Брагу», утверждает A Bola.

Сумма сделки может составить 12 миллионов евро. По информации источника, московский клуб предлагал за 25-летнего игрока 10 миллионов евро. Однако португальцы отвергли первое предложение армейцев, потребовав увеличение суммы трансфера.

Контракт Пальиньи со «Спортингом» истекает летом 2023 года. В прошедшем сезоне он провел за «Брагу» 44 матча во всех турнирах и забил 4 гола.

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