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98 лет назад был основан ФК «Спартак»

09:36
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Ровно 98 лет назад 18 апреля 1922 года был основан ФК «Спартак».

Он стал самым титулованным клубом страны, в числе прочего 12 раз завоевав в числе прочего титул чемпиона СССР, 10 раз — победителя Кубка СССР,10 раз — титул чемпиона России, , трижды — победителя Кубка России. Полуфиналист трех главных клубных европейских турниров — Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА.

В турнирной таблице РПЛ после 22 туров с 28 очками занимает восьмое место, отставая от пятого места, дающего право выступить в Лиге Европы на 8 очков.

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