98 лет назад был основан ФК «Спартак»
Ровно 98 лет назад 18 апреля 1922 года был основан ФК «Спартак».
Он стал самым титулованным клубом страны, в числе прочего 12 раз завоевав в числе прочего титул чемпиона СССР, 10 раз — победителя Кубка СССР,10 раз — титул чемпиона России, , трижды — победителя Кубка России. Полуфиналист трех главных клубных европейских турниров — Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА.
В турнирной таблице РПЛ после 22 туров с 28 очками занимает восьмое место, отставая от пятого места, дающего право выступить в Лиге Европы на 8 очков.
??? Сегодня ФК «Спартак-Москва» отмечает день рождения! С момента основания нашего любимого клуба исполнилось 98 лет— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 18, 2020
В богатой на трофеи и рекорды красно-белой истории цифра 98 успела обрести особое значение ?
Все самое главное мы разместили на графике!#НароднаяКоманда pic.twitter.com/4KCvXGBTVf