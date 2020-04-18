98 лет назад был основан ФК «Спартак»

Ровно 98 лет назад 18 апреля 1922 года был основан ФК «Спартак».

Он стал самым титулованным клубом страны, в числе прочего 12 раз завоевав в числе прочего титул чемпиона СССР, 10 раз — победителя Кубка СССР,10 раз — титул чемпиона России, , трижды — победителя Кубка России. Полуфиналист трех главных клубных европейских турниров — Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА.

В турнирной таблице РПЛ после 22 туров с 28 очками занимает восьмое место, отставая от пятого места, дающего право выступить в Лиге Европы на 8 очков.