97 лет назад был основан ФК «Динамо»

Ровно 97 лет назад 18 апреля 1923 года был основан ФК «Динамо».

«Динамо» — 11-кратный чемпион СССР, 7-кратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка России-1995, вице-чемпион России 1994 года и четырекратный бронзовый призер чемпионатов страны (1992, 1993, 1997, 2008), финалист Кубка обладатель кубков -1971/72.

В турнирной таблице РПЛ после 22 туров «Динамо» занимает шестое место с 30 очками, отставая от пятого места, дающего право выступить в Лиге Европы, на 6 очков.