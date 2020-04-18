97 лет назад был основан ФК «Динамо»
Ровно 97 лет назад 18 апреля 1923 года был основан ФК «Динамо».
«Динамо» — 11-кратный чемпион СССР, 7-кратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка России-1995, вице-чемпион России 1994 года и четырекратный бронзовый призер чемпионатов страны (1992, 1993, 1997, 2008), финалист Кубка обладатель кубков -1971/72.
В турнирной таблице РПЛ после 22 туров «Динамо» занимает шестое место с 30 очками, отставая от пятого места, дающего право выступить в Лиге Европы, на 6 очков.
? 18 апреля исполняется 9?7? лет Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» и Футбольному клубу «Динамо-Москва».— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) April 18, 2020
С праздником, дорогие динамовцы! Всё будет хорошо! ???#ДинамоМосква #твоякоманДа #Динамо97Лет pic.twitter.com/CXGuwZlLoZ