Юрий Желудков: "Теперь "Зениту" будет проще догнать ЦСКА"

Легендарный полузащитник "Зенита" Юрий Желудков выразил мнение, что питерский клуб вполне может догнать лидирующий в чемпионате России ЦСКА. Напомним, после 18 туров питерцы отстают от армейцев на семь очков.

– Как полагаете, теперь "Зениту" будет проще догнать ЦСКА?

– Конечно! Ликвидировать семиочковый отрыв вполне реально. Команда неплохо укрепилась. ЦСКА же взял лишь Ткачева, потерял Думбья плюс травмы лидеров… Но если "Зенит" весной будет играть так же, как осенью в чемпионате, когда футболисты пешком передвигались по полю, – золото им точно не светит! (Александр КРУЖКОВ)

Юрий Желудков: "Дзюба не такой уж великий форвард"