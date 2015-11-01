Григорий Иванов: "С контрактом Ерохина разберемся до зимы"
Президент "Урала" Григорий Иванов после матча 14-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:0) заявил, что не будет штрафовать Херсона Асеведо, получившего красную карточку в этой встрече. Но при этом подчеркнул, что проведет серьезную беседу с чилийцем, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
– Вы несколько раз жестко реагировали на происходящее на поле.
– Это эмоции. Судья на поле и ему виднее.
– Удаление Асеведо прокомментируете?
– Те же эмоции. Санкций применять не будем, но поговорим с ним на эту тему. Это не солидно, мяч вышел, ничего страшного не было, а он ударил по нему. К тому же как можно оштрафовать, он же гол победный забил.
– Летом у Ерохина заканчивается контракт. Будете продлевать?
– Все будет нормально. До зимы мы с ним определимся.
– Вы несколько раз общались с болельщиками хозяев. Как-то провоцировали вас?
– Нет, что вы. Я с ними нормально поговорил. Был спорный момент, когда мог быть пенальти в ворота "Спартака". Болельщики сказали, что игры рукой не было. Им виднее, все-таки они выше сидели. А так, поговорили с ними по-дружески.
– Вы радовались после гола...
– А как не радоваться? Обыграли "Спартак"!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|27-3
|23
|
2
|ЦСКА
|9
|6
|2
|1
|21-8
|20
|
3
|Ростов
|9
|5
|4
|0
|17-11
|19
|
4
|Краснодар
|9
|5
|2
|2
|18-13
|17
|
5
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|21-11
|16
|
6
|Сочи
|9
|5
|1
|3
|16-15
|16
|
7
|Динамо
|9
|4
|4
|1
|16-9
|16
|
8
|Н. Новгород
|9
|3
|3
|3
|16-16
|12
|
9
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|13-15
|11
|
10
|Кр. Советов
|9
|2
|4
|3
|9-12
|10
|
11
|Локомотив
|9
|2
|3
|4
|13-17
|9
|
12
|Оренбург
|9
|3
|0
|6
|12-26
|9
|
13
|Химки
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Факел
|9
|1
|4
|4
|12-19
|7
|
15
|Урал
|9
|1
|1
|7
|4-17
|4
|
16
|Торпедо
|9
|0
|1
|8
|4-21
|1
|17.09
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|17.09
|14:00
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|17.09
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|17.09
|19:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|18.09
|14:00
|
Н. Новгород – Оренбург
|- : -
|18.09
|16:30
|
Краснодар – Химки
|- : -
|18.09
|16:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|18.09
|19:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|7
|П
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|4
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|8
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|3
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|4
|1
|1