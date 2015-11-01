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1 ноября 2015, 22:44

Григорий Иванов: "С контрактом Ерохина разберемся до зимы"

Егор ПОЗДНЯКОВ
,  
Сергей АСТАХОВ
Читать «СЭ» в

Президент "Урала" Григорий Иванов после матча 14-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:0) заявил, что не будет штрафовать Херсона Асеведо, получившего красную карточку в этой встрече. Но при этом подчеркнул, что проведет серьезную беседу с чилийцем, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Вы несколько раз жестко реагировали на происходящее на поле.

– Это эмоции. Судья на поле и ему виднее.

– Удаление Асеведо прокомментируете?

– Те же эмоции. Санкций применять не будем, но поговорим с ним на эту тему. Это не солидно, мяч вышел, ничего страшного не было, а он ударил по нему. К тому же как можно оштрафовать, он же гол победный забил.

– Летом у Ерохина заканчивается контракт. Будете продлевать?

– Все будет нормально. До зимы мы с ним определимся.

– Вы несколько раз общались с болельщиками хозяев. Как-то провоцировали вас?

– Нет, что вы. Я с ними нормально поговорил. Был спорный момент, когда мог быть пенальти в ворота "Спартака". Болельщики сказали, что игры рукой не было. Им виднее, все-таки они выше сидели. А так, поговорили с ними по-дружески.

– Вы радовались после гола...

– А как не радоваться? Обыграли "Спартак"!

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Манчестер Сити
Боруссия Д

ТБ 3.5

31%

1.93

Обе забьют - да

24%

1.86

ИТБ2 (0.5)

19%

1.76
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Барселона 0
Матч завершен

Х2

27%

1.92

П1

23%

1.94

ТБ 3.5

22%

1.93
⚽ Футбол. Кубок России
Локомотив 5
Краснодар 3
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.00

ТМ 2.5

17%

2.00

П1

13%

2.30
Александр Ерохин
Херсон Асеведо
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 9 7 2 0 27-3 23
2
 ЦСКА 9 6 2 1 21-8 20
3
 Ростов 9 5 4 0 17-11 19
4
 Краснодар 9 5 2 2 18-13 17
5
 Спартак 9 5 1 3 21-11 16
6
 Сочи 9 5 1 3 16-15 16
7
 Динамо 9 4 4 1 16-9 16
8
 Н. Новгород 9 3 3 3 16-16 12
9
 Ахмат 9 3 2 4 13-15 11
10
 Кр. Советов 9 2 4 3 9-12 10
11
 Локомотив 9 2 3 4 13-17 9
12
 Оренбург 9 3 0 6 12-26 9
13
 Химки 9 2 2 5 10-16 8
14
 Факел 9 1 4 4 12-19 7
15
 Урал 9 1 1 7 4-17 4
16
 Торпедо 9 0 1 8 4-21 1
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Торпедо – ЦСКА
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