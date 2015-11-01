Григорий Иванов: "С контрактом Ерохина разберемся до зимы"

Президент "Урала" Григорий Иванов после матча 14-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:0) заявил, что не будет штрафовать Херсона Асеведо, получившего красную карточку в этой встрече. Но при этом подчеркнул, что проведет серьезную беседу с чилийцем, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Вы несколько раз жестко реагировали на происходящее на поле.

– Это эмоции. Судья на поле и ему виднее.

– Удаление Асеведо прокомментируете?

– Те же эмоции. Санкций применять не будем, но поговорим с ним на эту тему. Это не солидно, мяч вышел, ничего страшного не было, а он ударил по нему. К тому же как можно оштрафовать, он же гол победный забил.

– Летом у Ерохина заканчивается контракт. Будете продлевать?

– Все будет нормально. До зимы мы с ним определимся.

– Вы несколько раз общались с болельщиками хозяев. Как-то провоцировали вас?

– Нет, что вы. Я с ними нормально поговорил. Был спорный момент, когда мог быть пенальти в ворота "Спартака". Болельщики сказали, что игры рукой не было. Им виднее, все-таки они выше сидели. А так, поговорили с ними по-дружески.

– Вы радовались после гола...

– А как не радоваться? Обыграли "Спартак"!