Андрей Тихонов: "Думаю, у "Краснодара" все получится"

Тренер "Краснодара" Андрей Тихонов после поражения в контрольном матче от "Лудогорца" (2:3) высоко оценил класс соперника. 44-летний специалист добавил, что подготовка команды идет по плану.

– Интересная игра, – приводит официальный сайт "Краснодара" слова Тихонова. – Не ожидали такой быстрой и техничной игры от "Лудогорца". Это команда очень хорошего уровня. У соперника небольшой подбор игроков, но все футболисты очень быстрые. Было интересно играть. В первом тайме мы немного не успевали за соперником. "Лудогорец" играл в пас быстрее, проводил опасные контратаки, действовал без центра поля. Было тяжело приноровиться. Во втором тайме стало легче, вышедшие игроки добавили. Могли и выиграть. Команда находится под нагрузками, но мы получили что хотели.

На сборе мы проделали хорошую работу. Команда немного устала и подсела, но для этого и нужны первые сборы. Сейчас нам нужно было набрать функциональное состояние. Мы сделали все, что запланировали. Смотрим вперед с оптимизмом. У нас хорошая команда. Думаю, все получится.