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29 июня 2015, 01:24

Андрей Тихонов: "Думаю, у "Краснодара" все получится"

Борис САТАРОВ
Корреспондент
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Тренер "Краснодара" Андрей Тихонов после поражения в контрольном матче от "Лудогорца" (2:3) высоко оценил класс соперника. 44-летний специалист добавил, что подготовка команды идет по плану.

– Интересная игра, – приводит официальный сайт "Краснодара" слова Тихонова. – Не ожидали такой быстрой и техничной игры от "Лудогорца". Это команда очень хорошего уровня. У соперника небольшой подбор игроков, но все футболисты очень быстрые. Было интересно играть. В первом тайме мы немного не успевали за соперником. "Лудогорец" играл в пас быстрее, проводил опасные контратаки, действовал без центра поля. Было тяжело приноровиться. Во втором тайме стало легче, вышедшие игроки добавили. Могли и выиграть. Команда находится под нагрузками, но мы получили что хотели.

На сборе мы проделали хорошую работу. Команда немного устала и подсела, но для этого и нужны первые сборы. Сейчас нам нужно было набрать функциональное состояние. Мы сделали все, что запланировали. Смотрим вперед с оптимизмом. У нас хорошая команда. Думаю, все получится.

Источник: http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=101252
Андрей Тихонов
ФК Краснодар
2
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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