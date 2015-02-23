Ведран Чорлука: "Меня приглашали в Англию, но всякий раз отвечал одинаково"

Интервью обозревателю "СЭ" Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ дал главная звезда "Локомотива", центральный защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука.

– Доводилось читать, что этой зимой вас приглашали некоторые английские клубы. Правда?

– Это действительно так. На меня и на клуб несколько раз выходили, но всякий раз мой ответ был одинаковым: хочу играть в "Локомотиве", хочу чего-то добиться именно здесь, поэтому и подписал новый контракт.

– Вроде как ваш агент…

– Нет у меня агента, я уже говорил! – рассмеялся Чорлука. – Не знаю, кто там выдает себя за него. Чудак какой-то.

Полностью интервью Чорлуки – по ссылке