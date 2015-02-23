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23 февраля 2015, 15:25

Ведран Чорлука: "Меня приглашали в Англию, но всякий раз отвечал одинаково"

Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Интервью обозревателю "СЭ" Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ дал главная звезда "Локомотива", центральный защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука.

– Доводилось читать, что этой зимой вас приглашали некоторые английские клубы. Правда?

– Это действительно так. На меня и на клуб несколько раз выходили, но всякий раз мой ответ был одинаковым: хочу играть в "Локомотиве", хочу чего-то добиться именно здесь, поэтому и подписал новый контракт.

– Вроде как ваш агент…

– Нет у меня агента, я уже говорил! – рассмеялся Чорлука. – Не знаю, кто там выдает себя за него. Чудак какой-то.

Полностью интервью Чорлуки – по ссылке

Ведран Чорлука
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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