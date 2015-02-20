Виктор Онопко: "Таких самобытных игроков, как Думбья, мало не то что в России - во всем мире"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко в интервью клубной пресс-службе отметил: тренерский штаб старается максимально варьировать тренировки, чтобы игроки не устали от однообразной работы. По словам наставника армейцев, после товарищеского матча с "Малагой" (25 февраля) они по традиции всей командой отправятся в ресторан, чтобы поздравить друг друга с окончанием сборов.

– Некоторые игроки в перерывах между сборами на пару дней ездили отдыхать, однако в любом случае провести столько времени далеко от дома – нелегкое испытание. Как удается не дать игрокам "закиснуть", постоянно поддерживать в них боевой настрой?

– Все понимают, что делают общее и очень важное дело. Потом в ходе сезона ребята будут пожинать плоды этой работы. Конечно, тренерский штаб старается максимально варьировать упражнения, начиная с разминки и заканчивая игровой частью, чтобы избегать однообразия в тренировках. А после матча с "Малагой" мы по традиции всей командой отправимся в ресторан, чтобы поздравить друг друга с окончанием сборов (улыбается).

– Одна из важнейших задач, стоящих сейчас перед тренерским штабом, – тактически компенсировать уход Сейду Думбья...

– Конечно, заменить такого футболиста очень сложно. Игроков столь самобытных и классных мало не то что в России – во всем мире. Думбья своими выступлениями за ЦСКА оставил ярчайший след. Но у нас есть Муса, будем стараться как можно лучше задействовать его сильные стороны. Есть пара молодых нападающих, от которых мы ожидаем прогресса. Думаю, что наша команда в нынешнем составе имеет хорошие шансы решить поставленные перед ней задачи.