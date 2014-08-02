Эбесилио получил травму в матче с "Уралом"

Полузащитник "Мордовии" Лоренцо Эбесилио получил травму в матче 1-го тура премьер-лиги с "Уралом", сообщает официальный твиттер клуба из Екатеринбурга. Голландец не смог самостоятельно покинуть поле и был унесен медиками на носилках. Таким образом хавбек был заменен на 59-й минуте игры на Ибраиму Ньяссе. "СЭ" ведет текстовую трансляцию поединка, счет в матче – 2:1 в пользу команды из Саранска.