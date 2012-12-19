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19 декабря 2012, 15:20

Николай Толстых: "Регламент в этом сезоне будем менять только в исключительных случаях"

Филипп ПАПЕНКОВ
Корреспондент
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Президент РФС Николай ТОЛСТЫХ. Фото Алексея ИВАНОВА, &amp;quot;СЭ&amp;quot;
Фото «СЭ»

Президент РФС Николай Толстых после очередного заседания исполкома союза сообщил, что изменения в регламенты в текущем сезоне будут вноситься только в исключительных случаях. По решению руководящего органа, создана рабочая группа для обработки всех предложений, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ Интернет" Артем АГАПОВ.

Напомним, клубы обратились в РФС с инициативой не применять впредь присуждение поражения и проведение матчей без зрителей в качестве наказания за проступки болельщиков. После срыва игры 16-го тура премьер-лиги "Динамо" - "Зенит" бело-голубые провели при пустых трибунах один домашний матч, а питерцы - два.

- На наш взгляд, было бы правильно аккумулировать предложения клубов, лиг, подразделений РФС, образовать рабочую группу из специалистов этих структур, которая собрала бы все предложения. Они сначала будут тщательно проработаны профильными комитетами и департаментами РФС, на исполком должны выйти документы, не требующие широкого обсуждения, - сказал Толстых на пресс-конференции после заседания. - Срок работы - до 28 февраля, когда состоится новое заседание исполкома. Изменения в регламент в текущем сезоне будут вноситься только в крайнем случае, если это действительно необходимо. Все поправки, дополнения и изменения в действующие документы рассмотрим только в исключительных случаях.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Краснодар

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П
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