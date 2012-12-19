Николай Толстых: "Регламент в этом сезоне будем менять только в исключительных случаях"

Президент РФС Николай Толстых после очередного заседания исполкома союза сообщил, что изменения в регламенты в текущем сезоне будут вноситься только в исключительных случаях. По решению руководящего органа, создана рабочая группа для обработки всех предложений, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ Интернет" Артем АГАПОВ.

Напомним, клубы обратились в РФС с инициативой не применять впредь присуждение поражения и проведение матчей без зрителей в качестве наказания за проступки болельщиков. После срыва игры 16-го тура премьер-лиги "Динамо" - "Зенит" бело-голубые провели при пустых трибунах один домашний матч, а питерцы - два.

- На наш взгляд, было бы правильно аккумулировать предложения клубов, лиг, подразделений РФС, образовать рабочую группу из специалистов этих структур, которая собрала бы все предложения. Они сначала будут тщательно проработаны профильными комитетами и департаментами РФС, на исполком должны выйти документы, не требующие широкого обсуждения, - сказал Толстых на пресс-конференции после заседания. - Срок работы - до 28 февраля, когда состоится новое заседание исполкома. Изменения в регламент в текущем сезоне будут вноситься только в крайнем случае, если это действительно необходимо. Все поправки, дополнения и изменения в действующие документы рассмотрим только в исключительных случаях.