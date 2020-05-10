Сегодня исполнилось 33 года бывшему нападающему «Спартака» Эммануэлу Эменике. Красно-белые подписали нигерийца летом 2011 года.

29 октября 2011 года форвард оформил хет-трик в игре с «Локомотивом» (3:0).

Сегодня 33-й день рождения празднует бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике ?



Вспомним хет-трик нигерийца 29 октября 2011 года в ворота «Локомотива» ? pic.twitter.com/DwBtsoNw1s — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 10, 2020

Всего Эменике провел за «Спартак» 51 матч и забил 24 мяча, завоевав серебряные медали чемпионата России-2011/12. Летом 2013 года футболист вернулся в «Фенербахче», а сейчас находится в статусе свободного агента.