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3 гола Эменике в дерби. Экс-игроку «Спартака» — 33

18:08
Эммануэл Эменике. Фото Татьяна Дорогутина, "СЭ"
Эммануэл Эменике. Фото Татьяна Дорогутина, "СЭ"

Сегодня исполнилось 33 года бывшему нападающему «Спартака» Эммануэлу Эменике. Красно-белые подписали нигерийца летом 2011 года.

29 октября 2011 года форвард оформил хет-трик в игре с «Локомотивом» (3:0).

Всего Эменике провел за «Спартак» 51 матч и забил 24 мяча, завоевав серебряные медали чемпионата России-2011/12. Летом 2013 года футболист вернулся в «Фенербахче», а сейчас находится в статусе свободного агента.

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