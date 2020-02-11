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21-й тур РПЛ будет посвящен памяти Игоря Нетто

15:18
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21-й тур чемпионата России будет посвящен памяти капитана «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Такой выбор произошел по инициативе ветеранов «Спартака» и сотрудников РФС Никиты Симоняна и Александра Мирзояна.

«Спартак» в матче 21-го тура РПЛ встретится с «Краснодаром». Игра пройдет 9 марта в Москве.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-02-11-bilety_na_match_spartak__krasnodar_v_ramkakh_21-go_tura_imeni_igorya_netto/

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