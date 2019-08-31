18-летний хавбек сменил «Арсенал» на «Динамо»

Атакующий полузащитник тульского «Арсенала» Георгий Сулаквелидзе подписал контракт с «Динамо», сообщает официальный сайт москвичей. 18-летний воспитанник СДЮШОР «Химки» признался, что доволен переходом в состав бело-голубых.

— Молодежная команда московского «Динамо» — один из лидеров первенства дублеров, который каждый год борется за чемпионство, — заявил Сулаквелидзе в интервью официальному сайту. — Она сильнее «молодежки» тульского «Арсенала», так что перехожу на новый уровень. Буду стараться показать все свои сильные стороны и качества. Плюс в главной команде «Динамо» играет немало ребят, кто прошел «молодежку», а это значит, что тут доверяют способным молодым игрокам.

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