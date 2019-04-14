18 лет назад Аршавин забил первый гол за "Зенит". Видео

Экс-футболист "Зенита", а ныне тренер Академии питерцев Андрей Аршавин 14 апреля 2001 года забил свой первый гол за команду в матче чемпионата России против "Факела" (2:1), информирует официальный Твиттер сине-бело-голубых.

– В этот день ровно 18 лет назад Андрей Аршавин забил свой первый гол за "Зенит"! – написал "Зенит".

Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 по 2009 год, а также в сезоне 2012/13 и с 2013 по 2015 год. В общей сложности 37-летний бывший нападающий провел 352 матча за питерцев, забил 74 гола и отдал 99 голевых передач.

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