16-й тур чемпионата. Кто с кем играет

“СЭ" стало известно расписание 16-го тура предстоящего чемпионата. Согласно проекту структуры календаря, датой 16-го тура обозначено 10 ноября.

"Спартак" – "Крылья Советов"



"Ростов" – "Тамбов"



"Локомотив" – "Краснодар"

"Ахмат" – "Урал"



"Сочи" – ЦСКА



"Рубин" – "Динамо"



"Арсенал" – "Зенит"



"Оренбург" – "Уфа"

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит". В первый дивизион вылетели "Анжи" и "Енисей", а в премьер-лигу вышли "Тамбов" и "Сочи".

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