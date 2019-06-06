16-й тур чемпионата. Кто с кем играет

“СЭ" стало известно расписание 16-го тура предстоящего чемпионата. Согласно проекту структуры календаря, датой 16-го тура обозначено 10 ноября.
"Спартак" – "Крылья Советов"
"Ростов" – "Тамбов"
"Локомотив" – "Краснодар"
"Ахмат" – "Урал"
"Сочи" – ЦСКА
"Рубин" – "Динамо"
"Арсенал" – "Зенит"
"Оренбург" – "Уфа"
Напомним, в минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит". В первый дивизион вылетели "Анжи" и "Енисей", а в премьер-лигу вышли "Тамбов" и "Сочи".
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