22:14 | Футбол — РПЛ

16-й тур чемпионата. Кто с кем играет

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“СЭ" стало известно расписание 16-го тура предстоящего чемпионата. Согласно проекту структуры календаря, датой 16-го тура обозначено 10 ноября.

"Спартак" – "Крылья Советов"

"Ростов" "Тамбов" 

"Локомотив"  – "Краснодар"

"Ахмат""Урал"

"Сочи"ЦСКА 

"Рубин""Динамо"

"Арсенал""Зенит"

"Оренбург""Уфа" 

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит". В первый дивизион вылетели "Анжи" и "Енисей", а в премьер-лигу вышли "Тамбов" и "Сочи".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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