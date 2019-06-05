12 членов РФС вошли в состав комитетов и комиссий УЕФА

12 членов РФС вошли в составы комитетов и комиссий УЕФА, информирует пресс-служба РФС. Срок действия полномочий - с 1 июля 2019 до 2023 года.

На прошлой неделе в Баку состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором были утверждены составы комитетов и комиссий организации. Нынешнее представительство в органах УЕФА является максимальным за последние годы.

Представители РФС в комитетах и комиссиях УЕФА:

1. Комитет национальных ассоциаций - Президент РФС Александр Дюков (Первый Вице-Председатель);

2. Комитет по соревнованиям для национальных сборных - Вице-президент РФС, Президент РПЛ, Председатель комитета профессионального футбола РФС Сергей Прядкин (Первый Вице-Председатель);

3. Комитет по мини-футболу и пляжному футболу - Генеральный секретарь РФС, Председатель комитета РФС по разновидностям футбола Александр Алаев (Председатель);

4. Комитет проекта HatTrick - Заместитель Генерального секретаря РФС - Директор по развитию Максим Митрофанов;

5. Комитет по развитию и технической помощи - заместитель Технического директора РФС, руководитель Департамента инновационной политики, науки и образования Андрей Власов;

6. Комитет лицензирования клубов - Генеральный директор ПФК ЦСКА (Москва) Роман Бабаев;

7. Медицинский Комитет - главный врач национальной сборной России по футболу, Председатель Медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов;

8. Комитет по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам - Советник Президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев;

9. Комитет по маркетинговым консультациям - Заместитель председателя правления компании "НОВАТЭК", Председатель Комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев;

10. Комитет по "фэйр-плей" и социальной ответственности - Заместитель Генерального секретаря РФС по международным вопросам Екатерина Федышина;

11. Экспертная комиссия по строительству и управлению стадионами - Наиль Измайлов;

12. Экспертная комиссия по Судейской конвенции - член Судейского комитета РФС, главный менеджер проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин.